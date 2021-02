Das Land Baden-Württemberg hat eine Rückruf-Aktion für 3,5 Millionen KN95- und FFP-2-Masken gestartet. Noch vor Weihnachten hatten Land und Bund Gratismasken auch an ein Pflegeheim in Lahr geliefert. Doch die Gummibänder seien gleich gerissen, sagt die Firma Akzepta, die noch weitere Heime in Südbaden betreibt. Das Sozialministerium entschloss dann Mitte Januar, sämtliche Maskenbestände zu überprüfen. Ergebnis: 13 entsprechen nicht der europäischen Norm. Ein Großteil der fehlerhaften Masken ging offenbar an Berufsschulen. Deren Verband reagierte empört. Und auch Heimbetreiber wie Akzepta sind verärgert, zumal ihnen die Rückrufaktion noch zusätzliche Arbeit beschert, wo sie eh schon am Anschlag arbeiteten.