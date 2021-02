per Mail teilen

Trainer Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg erneut verlängert. Der aktuell dienstälteste Coach der Fußball-Bundesliga wird damit ab dem Sommer in seine elfte Saison als Trainer des SC gehen. Wie lange der neue Vertrag läuft, teilten die Freiburger wie gewohnt nicht mit. Bislang hatte Streich in der Regel für ein Jahr unterschrieben. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre zum Saisonende ausgelaufen. Er freue sich über das Vertrauen, das dem Trainer-Team entgegengebracht werde, so der 55-Jährige.