Die Caritas-Ehrenamtsplattform "youngcaritas" verlängert ihre Aktion "Briefe gegen Einsamkeit". Jugendliche und junge Erwachsene sind aufgefordert, Briefe oder Postkarten an Menschen zu schreiben, die von der Pandemie besonders betroffen sind, wie etwa Bewohnerinnen oder Bewohner von Altenheimen. Bislang sind rund 8.500 Briefe verschickt worden, so die Caritas bei der Vorstellung in Freiburg. Auch Schulklassen sollen sich beteiligen.