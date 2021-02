Nach dem Gerichtsurteil ist die nächtliche Ausgangsperre des Landes von heute an nur teilweise in Südbaden aufgehoben. Voraussetzung für ein Ende der Ausgangssperre ist ein Inzidenzwert von unter 50. Dies trifft auf die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald zu, deren 7-Tage Inzidenz bei 29,4 beziehungsweise 39,8 liegt. Auch in Freiburg mit einem Wert von 38,6 dürfen die Bürgerinnen und Bürger zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens wieder raus. Gedulden müssen sich dagegen noch die Menschen in den Kreisen Lörrach, Offenburg, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Waldshut und Rottweil. Hier liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch zwischen 57 und 101.