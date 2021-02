per Mail teilen

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg kritisiert die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns. Die andauernden Beschränkungen hätten zahlreiche Betriebe in akute Existenznot gebracht, heißt es in einer Mitteilung. Sie bräuchten dringend eine Perspektive. Die IHK appelliert an die Politik, einen Stufenplan zur Öffnung vorzulegen und allen betroffenen Unternehmen unverzüglichen Zugang zu den Corona-Unterstützungsprogrammen zu ermöglichen.