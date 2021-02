Mit einer Narrenmesse in Furtwangen beginnt am heutigen Schmotzigen Dunschdig die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte die närrischen Tage. Coronabedingt ist eine Teilnahme allerdings nur nach Voranmeldung für maximal 75 Hästrägerinnen und Hästräger möglich, so Präsident Roland Wehrle. In vielen Orten stehen Narrenbäume, wegen der Pandemie bieten Zünfte und Vereine virtuelle Zusammenkünfte an.