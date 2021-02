Das Landgericht Freiburg hat einen 41 Jahre alten Mann wegen einer Vielzahl schwerer Sexualverbrechen an Kindern zu sechs Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Manns in Sicherungsverwahrung an. An die Opfer muss er rund 19.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Fall steht im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte ab 2019 über ein russisches Chatportal Kontakt zum Haupttäter aus Bergisch Gladbach aufgenommen hatte. Mit diesem zusammen habe er dann wechselseitig per Videokonferenz seinen eigenen Sohn und die zwei Jahre alte Tochter des im vergangenen Jahr verurteilten Täters aus Bergisch Gladbach sexuell missbraucht. Der seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Mann soll neben seinem Sohn auch seine 2011 geborene Tochter seit deren drittem Lebensjahr missbraucht haben.