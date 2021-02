In vielen Narrenhochburgen in Südbaden gilt ab Donnerstag ein strenges Alkoholverbot. Rottweil hat die historische Innenstadt zur Verbotszone erklärt, darüber hinaus weitere ausgewählte Bereiche. Ähnlich ist es in Schramberg. Und auch beispielsweise in Tuttlingen gilt: weder Verkauf noch Konsum alkoholhaltiger Getränke in der Öffentlichkeit. Die Polizei will kontrollieren.