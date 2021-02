Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil des Landgerichts Freiburg gegen einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgehoben. Der Mann war im Mai letzten Jahres zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von achteinhalb Jahren sowie Sicherungsverwahrung verurteilt worden, weil er sich unter anderem in 132 Fällen an seiner minderjährigen Stiefenkelin vergangen haben soll. In seinem nun in Karlsruhe veröffentlichen Beschluss rügte der Strafsenat, dass das Landgericht einen Beweisantrag der Verteidigung ablehnte und ihm nicht nachgegangen war. Deshalb war die Revision des Mannes erfolgreich. Er hatte zu den Vorwürfen keine Angaben gemacht. Nun muss sich eine andere Strafkammer in Freiburg mit dem Fall befassen.