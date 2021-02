Wegen der winterlichen Verhältnisse haben sich in Südbaden am Dienstagmorgen und am Montagabend mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Besonders spektakulär endete die Fahrt eines Linienbusses im Kreis Lörrach. Er war von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und rutschte in die Leitplanke. Nur die verhinderte, dass der Bus einen zehn Meter tiefen Abhang hinabstürzte. Bei Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kam es laut Polizei aufgrund von Schneeglätte zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Milchlaster – zwei Menschen wurden leicht verletzt. Auf der B317 von Feldberg Richtung Todtnau kam eine Autofahrerin von der Straße ab. Ein Autofahrer rutschte bei Fahl in eine Leitplanke.