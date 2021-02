Ab diesem Mittwoch können Autos wieder auf der A98 von Lörrach nach Rheinfelden fahren. Wegen Bauarbeiten an der dortigen Dultenaugrabenbrücke ist dieser Streckenabschnitt seit Ende September gesperrt gewesen. Am Mittwoch im Lauf des Tages wird die Sperrung aufgehoben. Allerdings wird der Verkehr auf der A98 in Richtung Rheinfelden auf die nördliche Brückenhälfte verlegt. Das bedeutet: Die Autofahrer müssen dort einspurig neben dem Gegenverkehr fahren. Das dürfte die Fahrt verlangsamen. Zur Sperrung des Streckenabschnitts der A98 war es Ende September aus Sicherheitsgründen gekommen, weil sich bei Böschungsarbeiten Erdreich in Bewegung gesetzt hatte. Seither litt Rheinfelden-Degerfelden stark unter dem Umleitungsverkehr.