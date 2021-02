Wegen des sehr unterschiedlichen Umgangs der Polizei mit Fasnacht hat es in Südbaden in einigen Regionen Empörung gegeben. Auslöser war ein Schreiben der Polizei an die Narren im Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Polizei bedauert nun, dass ihr Schreiben Unmut ausgelöst hat und spricht von einer unglücklichen Formulierung. Sie hatte die Narren in einem Schreiben zum Einhalten der Corona-Regeln aufgefordert und dabei betont, dass sogar das Dekorieren von Straßen und Plätzen verboten sei. Auch am Hochrhein und im Dreiländereck steht die Polizei seit längerer Zeit in Kontakt mit den Narren. Das Aufstellen von Narrenbäumen und das Dekorieren von Straßen hält die Polizei hier für unproblematisch, solang dies unter Einhaltung der Corona-Regeln geschieht. Lediglich in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) hatte es laut Polizei Hinweise auf einen am nächsten Montag geplanten Fasnachtsumzug gegeben.