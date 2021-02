Die Präsensprüfungen an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen sorgen nun auch für Streit unter den Polizeigewerkschaften. Die Gewerkschaft der Polizei verteidigt die Abschlussprüfung mit 600 Prüflingen in Villingen-Schwenningen und verurteilt die Kritik der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von einer unnötigen und überzogenen Kritik am Hygienekonzept der Hochschule. Die Kollegen der Deutschen Polizeigewerkschaft hätten den Studierenden einen Bärendienst erwiesen. Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei wird es den Studierenden durch den Medienrummel schwerer fallen, sich auf ihre Prüfungen zu konzentrieren, die noch bis Ende der Woche laufen. Unverständnis an der Kritik gibt es auch deshalb, weil das Prüfungskonzept mit dem allgemeinen Studierendenausschuss und dem Gesamtpersonalrat, in dem die Gewerkschaft die Mehrheit stelle, abgestimmt worden sei.