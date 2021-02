Großes Glück für einen Lotto-Spieler aus Lörrach: Bei der Samstagsziehung landete er mit sechs Richtigen einen Volltreffer und gewinnt knapp 1,5 Millionen Euro. Das teilt die staatliche Toto-Lotto GmbH mit. Er gewann den Betrag demnach ohne die passende Superzahl. Es ist der erste Sechser im Lotto und der zweite Millionengewinn in diesem Jahr in Baden-Württemberg. Glück hatte auch ein Lottospieler aus der Nähe von Freiburg: Er gewann am Wochenende 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. 100.000 Euro gehen auch an einen noch unbekannten Tipper aus Tuttlingen: Er hatte bei der GlücksSpirale-Ziehung die richtigen Zahlen.