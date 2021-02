Der Online-Parteitag der Klimaliste Baden-Württemberg in Freiburg ist am Sonntag wegen technischen Problemen ausgefallen. Geplant war die Verabschiedung des Wahlprogrammes zur Landtagswahl im März. Auch die Vorstandsnachwahl fiel ins Wasser. Die neun Kandidaten stellten sich stattdessen in einem Live-Stream vor. Sie werden per Briefwahl gewählt. Die Klimaliste hat rund 400 Mitglieder und wurde Ende September 2020 in Freiburg gegründet. Die Partei will Wissenschaftler und Klimaschützer in die Kommunal- und Landesparlamente bringen.