In Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein 78-jähriger Radfahrer am Samstag von einer vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Trotz der Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes starb der Mann noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.