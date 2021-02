Die Industrie- und Handelskammern Südlicher Oberrhein, Karlsruhe, Hochrhein-Bodensee sowie die Handelskammer im Elsass fordern in einem gemeinsamen Brief an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha (Grüne), die Arbeitspendler von einer möglichen Testpflicht an den Grenzen auszunehmen. Jeden Tag pendeln mehr als 40.000 Arbeitnehmer am Oberrhein von Frankreich nach Deutschland.