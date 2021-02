Die Geschäftslage in den Handwerksbetrieben am Hochrhein und auf der Baar ist gut. Viele blicken jedoch mit Sorge in die Zukunft. Das geht aus der letzten Quartals-Umfrage der Handwerkskammer Konstanz hervor. Drei Viertel aller Betriebe haben ihre Lage im vergangenen Quartal als gut bis befriedigend eingeschätzt, der Anteil der unzufriedenen Geschäftsinhaber lag bei rund 23 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihr Anteil um das Vierfache angestiegen. Und auch die Zukunft empfinden viele nicht als rosig: 40 Prozent der Betriebe rechnen mit einer schlechteren Geschäftsentwicklung. Sichtbares Zeichen hierfür sind die geschlossenen Friseursalons. Dem Bau und Ausbauhandwerk geht es hingegen noch weitgehend gut, so die Handwerkskammer Konstanz.