Eine 82-jährige Frau ist am Donnerstag in Binzen bei Lörrach mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Die knickte dabei um und fiel auf eine Gartenmauer. Die Frau erlitt einen Schock. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.