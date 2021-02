Die 14 Mitglieder einer Wandergruppe aus Mühlheim an der Donau im Kreis Tuttlingen, die für einen größerern Corona-Ausbruch verantwortlich sind, müssen voraussichtlich nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das hat die Staatsanwaltschaft in Rottweil mitgeteilt. Man gehe davon aus, dass die Wanderer keine Straftaten begangen hätten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Rottweil. Verstöße gegen die Corona-Verordnung seien Ordnungswidrigkeiten. Entgegen anders lautenden Berichten sei die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen auch gar nicht eingeschaltet. Die Gruppe mit 14 Wanderern hatte Mitte Januar für einen größeren Corona-Ausbruch in der Donaustadt gesorgt.

Der so genannte Inzidenz-Wert war kurzzeitig auf fast 1.000 Infektionen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, gestiegen – sinkt aber bereits wieder.