Der Basler Pharmakonzern Roche hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Unter dem Strich hat Roche 15 Milliarden Schweizer Franken verdient. In der Coronakrise ist der Basler Pharmakonzern Roche weiter auf Kurs und meldet für 2020 sogar eine Milliarde Franken mehr Gewinn als im Jahr zuvor. Roche bekam zwar zu spüren, dass die Patienten in der Pandemie insgesamt weniger zum Arzt und in die Klinik gegangen sind, im Gegenzug profitierte der Weltmarktführer bei medizinischen Tests aber vom Verkauf der Coronatests. In diesem oder dem nächsten Jahr will Roche Medikamente im Kampf gegen Corona anbieten können: Dazu zählt der Einsatz seiner Artritisarznei Actemra im Doppelpack mit dem Aidsmittel Remdesivir seines US-Konkurrenten Gilead. Roche forscht aber auch an einer Pille gegen Corona.