Das Landgericht Konstanz hat heute einen 50-jährigen Mann zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Mai vergangenen Jahres in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Mutter seiner Kinder mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen hat. Angeklagt war der 50-Jährige wegen Mordes. Es seien während der Verhandlung jedoch etliche elementare Fragen offengeblieben, beispielsweise zum Tathergang und zur Tatwaffe, so der vorsitzende Richter. Eine Verurteilung zu einer lebenslangen Haft sei deswegen nicht möglich gewesen. Hauptgrund für die Unklarheiten war, dass der Angeklagte sich nicht zum Tatvorwurf geäußert hatte. Er soll im vergangenen Mai in Villingen-Schwenningen seine Ex-Partnerin erschlagen haben, weil sie ihn wegen eines anderen Mannes verlassen hatte. Nach Ansicht der Kammer fürchtete der Angeklagte vor allem, dass man ihm den Umgang mit seinen drei Kindern verbieten werde.