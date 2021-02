Zur Landtagswahl sind für den sogenannten Wahl-O-Maten 38 Thesen formuliert worden. Das hat die Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg mitgeteilt. Der "Wahl-O-Mat" ist ein Frage-Antwort-Tool im Internet. Es ermöglicht, die eigenen politischen Meinungen mit den Positionen der Parteien abzugleichen. Top-Themen unter den 38 Thesen seien Ökologie, Klima und Verkehr, so Michael Wehner, Leiter der Außenstelle Freiburg (Foto). Die Thesen können mit "ich stimme zu“, "stimme nicht zu“, oder "neutral“ beantwortet werden. Alle Parteien haben diese Thesen ebenfalls beantwortet. Die Landeszentrale für politische Bildung will so vor der Landtagswahl am 14. März mehr als zwei Millionen Wahlberechtigte erreichen.