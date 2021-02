Deutsche mit Jobs in Schweizer Kliniken und Heimen können sich künftig in der Schweiz kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen. Von der neuen Regelung, die die Schweizer Regierung beschlossen hat, sind 150.000 Personen betroffen. Im Gegensatz zu den Grenzgängerinnen und Grenzgängern müssen Reisende ab nächstem Montag bei ihrer Ankunft in der Schweiz ihre Kontaktdaten in ein elektronisches Formular eingeben. Die Schweiz behält sich Stichproben an den Grenzübergängen vor.