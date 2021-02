per Mail teilen

Der BUND Baden-Württemberg fordert angesichts der derzeitigen Hochwasserlage am Rhein und seinen Nebenflüssen mehr natürliche Rückhalteräume. Die künstlichen Hochwasserrückhaltepolder böten nur einen begrenzten Schutz, so eine Sprecherin. Darüber hinaus fordert der BUND ein striktes Bauverbot in Überschwemmungsgebieten. Nach wie vor dürften Überflutungsflächen mit Wohn- und Gewerbegebieten überbaut werden.