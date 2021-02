In der Freiburger Notunterkunft für Wohnungslose, OASE, hat es vor zwei Wochen einen Corona-Ausbruch gegeben. Fünf Männer, die sich schlecht fühlten, kamen ins Krankenhaus, wo sie positiv getestet wurden. Ein 65-jähriger Dialyse-Patient ist dort gestorben. Die anderen vier sind wieder in städtischer Obhut. Nach dem Corona-Ausbruch werden jetzt wohnungslose Menschen in der Oase zwei mal pro Woche getestet. Der Freiburger Sozialamtsleiter Boris Gourdial bedauert, dass in der Notunterkunft noch immer zwei Menschen pro Zimmer untergebracht sind. Zur Zeit läuft eine Anfrage der Stadt beim Hotel- und Gaststättenverband, um Hotelzimmer für Wohnungslose zu organisieren.