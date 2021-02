per Mail teilen

Vier Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 36 bei Mulhouse im Elsass gestorben. Sie waren in Richtung Deutschland unterwegs. Der Unfall ereignete sich keine zehn Kilometer von der deutsch-französischen Grenze entfernt. Der Wagen der vier jungen Franzosen rammte aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit zunächst das Auto eines 67-jährigen Mannes aus Freiburg. Dadurch geriet der französische Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Alle vier Insassen starben. Die Feuerwehr Mulhouse brauchte mehr als drei Stunden, um sie aus dem völlig zerstörten Kleinwagen zu bergen. Der Mann aus Freiburg erlitt nur leichte Verletzungen. An der Unfallstelle spielten sich dramatische Szenen ab, als Freunde und Angehörige der Verstorbenen eintrafen.