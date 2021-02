Bei einem Autokorso von Corona-Leugnern durch die Freiburger Innenstadt am Dienstagabend ist es zu Zwischenfällen gekommen. Insgesamt waren rund 100 Fahrzeuge mit circa 130 Personen an der Demonstration beteiligt. Auf der Route vom Möslestadion aus durch die Freiburger Innenstadt ist es laut Polizei zu mehreren Störungen gekommen. So hatten Unbekannte versucht, den Autocorso unter anderem an der alten Messe mit Mülltonnen zu stoppen. Im weiteren Verlauf sollen Radfahrer am Schwabentor die Demo durch das Blockieren der Fahrbahn aufgehalten haben. Ein Fahrradfahrer soll aus einem fahrenden Auto des Konvois mit einer Aluminiumlatte geschlagen worden sein. Die Polizei konnte die Insassen ausfindig machen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Eine Gegendemo mit circa 20 Teilnehmern und Redebeiträgen verlief störungsfrei.