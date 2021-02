per Mail teilen

Für seine Arbeit in der Krebsmedizin erhält Robert Zeiser, Leiter der Abteilung für Tumorimmunologie und Immunregulation der Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Freiburg gemeinsam mit einem Kollegen aus Lübeck den Deutschen Krebspreis in der Sparte Translationale Forschung. Das gab die Deutsche Krebsgesellschaft bekannt. Die Arbeit Zeisers hat dazu beigetragen, dass schwere Komplikationen nach einer Stammzelltransplantation besser kontrolliert werden können.