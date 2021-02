per Mail teilen

Bei einer Zollkontrolle in Blumberg haben Grenzbeamte 120 Kameras im Wert von 45.000 Euro im Kofferraum eines Wagens gefunden. Die Fahrzeuginsassen hatten die Fotoapparate nebst Zubehör in der Schweiz gekauft und ebenso wie 16.000 Euro Bargeld an der Grenze nicht verzollt. Gegen einen der Männer wird nun ein Strafverfahren wegen Schmuggelei eingeleitet.