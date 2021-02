per Mail teilen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Freiburg kritisiert die Öffnung von sonderpädagogischen Einrichtungen. Im Gegensatz zu Schulen und Kitas arbeiten diese im Normalbetrieb. Zwar begrüßt die GEW, dass der Bildungsanspruch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung besonders berücksichtigt wird. Allerdings brauche es dann auch einen ausreichenden Infektionsschutz für Lehrkräfte, Mitarbeitende sowie Schülerinnen und Schüler. Viele Beschäftigte von Förderschulen sorgten sich aktuell um ihre Gesundheit, so die GEW. Zwar gebe es FFP2-Masken. Die Hygiene- und Abstandsregeln könne man aber in der Regel nicht einhalten. Gefordert werden deshalb unter anderem Wechselunterricht und geteilte Gruppen.