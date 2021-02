per Mail teilen

Die Stadt Waldshut-Tiengen verlagert ihre offene Jugendarbeit wegen der Pandemie ins Internet. Von Montag bis Freitag gibt es Angebote, die von Mitarbeitern der städtischen Jugendarbeit betreut werden. Waldshut-Tiengens digitales Jugendhaus hat im Internet montags bis mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Über die App des Onlinedienstes "Discord" können sich die Jugendliche in diesem geschützten Raum mit Jugendarbeitern treffen, die für sie ein offenes Ohr haben, und online spielen oder chatten. Freitagabends öffnet auf der selben App das JugendPub und donnerstags startet ab 19 Uhr der Live-Stream "We are talking“ auf YouTube: Ein Talk mit interessanten Gästen.