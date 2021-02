per Mail teilen

Der Bund fördert einen Abschnitt des Breisgau-Radschnellweges von Freiburg nach Waldkirch und Emmendingen mit insgesamt gut einer halben Millionen Euro. Auf 26 Kilometern Länge sollen die Menschen in Zukunft auf dem Radschnellweg sicher und direkt zum Arbeits- und Ausbildungsplatz radeln können, so Verkehrsminister Hermann. Geplanter Baubeginn der Strecke ist allerdings voraussichtlich erst in sechs Jahren.