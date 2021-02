Im Seniorenzentrum St. Georg in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben sich 27 der 71 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 13 Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert. Die Symptomverläufe der Erkrankten sind mehrheitlich mild und in einigen Fällen mäßig ausgeprägt, so ein Sprecher des Caritasverbands Breisgau-Hochschwarzwald. Vier positiv getestete Menschen befinden sich derzeit vorsorglich im Krankenhaus. Aufgrund des sehr dynamischen Infektionsgeschehens könne es in den kommenden Tagen noch zu weiteren, positiv getesteten Bewohnerinnen und Mitarbeitern kommen. Wegen der angespannten Personalsituation hat der Katastrophenschutz für diese Woche die Unterstützung durch vier Bundeswehrsoldaten angekündigt.