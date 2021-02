An der Dreisam im Freiburger Westen haben Kanufahrer am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Anruferin hatte gegen 15:30 Uhr den Hinweis auf eine Person im Wasser gegeben. Polizei und Feuerwehr trafen an der besagten Stelle Kanufahrer an. Diese hatten einem Kollegen aus dem Wasser geholfen.