Die Corona-Pandemie hat die Konjunktur in Baden-Württemberg 2020 zwar hart, aber nicht frontal getroffen. Dieses Fazit zieht der "Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen in Baden", wvib, nach einer Befragung von rund 1.000 mittelständischen Unternehmen. Corona sei nach wie vor das dominante Thema, so der Verband wvib. Der Mittelstand mache sich große Hoffnungen auf eine Entspannung im Laufe des Sommers. Insgesamt seien die Umsätze im letzten Jahr um mehr als acht Prozent gesunken. Trotzdem sei die Entwicklung besser als zunächst befürchtet. Mittlerweile rechnen 42% der Unternehmen wieder mit Umsatzsteigerungen. Der wvib geht auch davon aus, dass viele Firmen bislang aufgeschobene Investitionen 2021 nachholen. Knapp die Hälfte der Befragten musste die Belegschaft leicht reduzieren, zeige sich aber vorsichtig optimistisch, neue Jobs zu schaffen. Kurzarbeit und Homeoffice seien sinnvolle Mittel, um Kündigungen zu vermeiden.