Der Gemeinderat in Hinterzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald entscheidet am Dienstagabend nicht wie geplant über einen Windkanal an der Rothaus-Schanze. Grund ist, dass die Bauarbeiten dort immer noch brach liegen. Mittlerweile ist Hinterzartens Bürgermeister Klaus-Michael Tatsch verärgert. Seit Oktober, als bei den Bauarbeiten an der großen Skisprungschanze im Adlerstadion Maßdifferenzen festgestellt wurden, steht die Baustelle still. Seitdem klären das beauftragte Architekturbüro und die Versicherungen, was genau schief lief, und wann es weiter gehen kann mit dem Bau. Mehrfach hieß es schon, so Tatsch, man sei auf der Zielgeraden. Nicht nur musste der Frauen-Weltcup am vergangenen Wochenende nach Titisee-Neustadt verlegt werden, sondern die Rothausschanze fehlt auch als Trainingsstandort. Ob der DSV- und Olympiastützpunkt in Hinterzarten nun noch mit einem Windkanal ausgestattet wird, soll erst entschieden werden, wenn die Bauarbeiten dort weitergehen.