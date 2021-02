Das Evangelische Diakoniekrankenhaus Freiburg ist in Sachen Krankenhaushygiene zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet worden. Dem Krankenhaus seien hohe Qualitätsstandards bescheinigt worden, mit denen die Gefahr der Weiterverbreitung von Keimen eingeschränkt werde, hieß es. Aktuell erhielten nur elf der an der Aktion teilnehmenden 88 Krankenhäusern in Baden-Württemberg die Auszeichnung. Die Kampagne hat den Titel „Aktion Saubere Hände“.