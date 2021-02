per Mail teilen

Im Lahrer Klinikum gibt es weitere Corona-Infektionen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich 18 Beschäftigte und 24 Patienten angesteckt haben. Im Lahrer Krankenhaus wurde seit vergangener Woche viel getestet. Entsprechend gab es weitere positive Ergebnisse, so die Klinikleitung. Einige Stationen nehmen weiterhin keine Patienten auf. Planbare Operationen wurden verschoben. Klinik und Gesundheitsamt stehen im engen Austausch. Notfälle werden in Lahr aber weiterhin versorgt. Geburten finden ebenfalls statt. Im Klinikum Ettenheim gibt es ebenfalls Corona-Infektionen. Auch hier nimmt eine Station keine Patienten auf. In den anderen Ortenauer Krankenhäusern ist die Lage stabil.