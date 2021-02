Eine Jugendgruppe hat sich am Wochenende bei einer Schneewanderung im Feldberggebiet verlaufen. Den Rettungskräften gelang es, die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in völliger Dunkelheit per Telefon nach Menzenschwand im Kreis Waldshut zu lotsen. Dort wurden sie unverletzt von der Bergwacht in Empfang genommen.