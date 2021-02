Bei einer Überprüfung der Personalien im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ist der Freiburger Polizei vergangene Woche einen Mann in Netz gegangen, der für verschiedene Straftaten verantwortlich zu sein scheint. Der Führerschein des Rumänen war eine Fälschung, er hat keine gültige Fahrerlaubnis. Auch seine Meldebescheinigung war nicht echt. Das Auto, mit dem der 24-Jährige unterwegs war, war nicht versichert. In dem Fahrzeug selbst fanden die Beamten zudem Utensilien zum Abzapfen von Kraftstoff. Überdies konnte dem Tatverdächtigen ein Fahrraddiebstahl vom Frühjahr vergangenen Jahres zugeordnet werden. Und all das war noch immer nicht genug: als Kurier eines Online – Versandes soll er insgesamt 72 Pakete, die eigentlich durch ihn zugestellt werden sollten, unterschlagen haben. Bei seiner Anstellung hatte er dem Versandhandel gefälschte Papiere vorgelegt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.