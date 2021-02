Nach drei Jahren ist der Eichener See bei Schopfheim wieder aufgetaucht. Der Karstsee auf dem Dinkelberg ist ein seltenes Naturphänomen. Er entsteht und verschwindet je nach Wasserzufluss. Der Eichener See ist derzeit so groß wie schon lange nicht mehr. Seine Fläche entspricht ungefähr einem Fußballfeld. Seine tiefste Stelle misst aber nur 80 Zentimeter. Die Riesenpfütze zeigt sich erst, wenn sich die darunterliegende Karsthöhle mit Wasser füllt und dieses nach oben drückt. Für den steigenden Grundwasserpegel haben die Schneeschmelze und der Regen der letzten Tage gesorgt. Einzigartig ist der Eichener See vor allem wegen seiner seltenen Bewohner. In seinem Wasser lebt nämlich ein Urzeittierchen, der sogenannte Kiemenfusskrebs. Der zwei Zentimeter große Winzling stammt noch aus der Zeit der Dinosaurier.