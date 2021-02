per Mail teilen

In der Zweiten Deutschen Eishockey-Liga hat der EHC Freiburg am Sonntagabend gegen Heilbronn mit 3: 4 nach Verlängerung verloren. Es ist die 5. Niederlage in Folge für die Freiburger. Der EHC ist inzwischen auf den 6. Tabellenplatz abgerutscht.