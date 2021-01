Tauwetter und kräftige Regenfälle haben zur kurzfristigen Absage des Schlittenhunderennens am Wochenende in Todtmoos (Kreis Waldshut) gesorgt. Das teilte das Organisationsteam mit. Eigentlich hätten am Samstag und Sonntag 75 Hundegespanne in mehreren Läufen starten sollen. Wegen des Tauwetters ist die Strecke jedoch an einigen Stellen von Schmelzwasser gefährlich unterspült, Die Veranstalter entschlossen sich daher aus Sicherheitsgründen zur Absage. Musher und ehrenamtliche Helfer in Todtmoos sind enttäuscht. Im vergangenen Winter war das Rennen wegen Schneemangels ausgefallen, in diesem Jahr hätte es wegen der Corona-Auflagen ohne Zuschauer stattfinden müssen.