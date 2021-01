Für Hebammen gibt es künftig mehr Studienplätze in Freiburg und in Furtwangen. Zum Wintersemester werden an der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg 35 und an der Hochschule in Furtwangen 40 zusätzliche Studienplätze der Hebammenwissenschaft angeboten. Mit dem Ausbau soll eine sinnvolle regionale Verteilung sichergestellt und der Bedarf an Studienplätzen vor allem im ländlichen Raum im Südwesten Baden-Württembergs abgedeckt werden, so Wissenschaftsministerin Bauer.