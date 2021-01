Nach mehreren Corona-Infektionen in einer Kindestagesstätte in Freiburg, musste am Montag auch die städtische Kita „Innocel“ in Lörrach schließen. Grund dafür ist, dass sich auch dort Betreuerinnen der Einrichtung mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Wie das Lörracher Gesundheitsamt mitteilte, handelt es sich wie in der Freiburger Kita um eine Mutation der Virusinfektion. Für die Infizierten wie für die Kinder der Kita-Gruppe sowie weitere Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet. Aktuell gebe es jedoch keine Anhaltspunkte für Infektionen der Kita-Kinder, heißt es weiter. Wie lange die städtische Einrichtung in Lörrach geschlossen bleiben wird ist unklar.