Am Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg sind die Passagierzahlen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie um 70 Prozent zurückgegangen. Bei der Fracht meldet der Flughafen ein leichtes Plus von zwei Prozent. Von rund 9 Millionen Passagieren 2019 stürzte der Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg im vergangenen Jahr auf rund zweieinhalb Millionen Passagiere regelrecht ab. Im Ranking der wichtigsten Destinationen steht statt bisher London nun Pristina an der Spitze, gefolgt von Istanbul. Denn nicht Geschäftsleute und Touristen bestimmten vergangenes Jahr das Fluggeschäft, sondern Menschen aus dem Kosovo und der Türkei, die im Dreiländereck arbeiten und ihre Freunde und Familien in der Heimat besuchten. Direktor Matthias Suhr rechnet für den Flughafen mit einer Halbierung des Umsatzes und sorgt sich wegen Berichten über drastische Flugbeschränkungen in Deutschland: In diesem Fall würde der Flugverkehr laut Suhr praktisch zum Erliegen kommen.