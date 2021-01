Das Tierheim Steinatal in Waldshut-Tiengen zehrt momentan von seinen finanziellen Rücklagen. Durch die Beschränkungen sind dem Tierheim wichtige Einnahmequellen weggebrochen. Trotz des erhöhten Spendenaufkommens im vergangenen Jahr reichten die Einnahmen momentan nicht aus, um Fixkosten wie Heizung und Personal zu decken. Der Hauptgrund ist, laut der Leiterin Anja Fuchs, dass weniger Leute als sonst wegfahren und deshalb weniger Hunde in die Pension des Tierheims gebracht werden. Gleichzeitig ist laut Fuchs die Nachfrage nach Tieren aus dem Heim sehr groß. Dennoch haben sie im vergangenen Jahr in etwa gleich viele Tiere vermittelt wie in den vergangenen Jahren.