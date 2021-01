Das mutierte Corona-Virus hat Südbaden erreicht. Die Behörden haben 15 Fälle bestätigt. Das mutierte Virus ist im Landkreis Waldshut, im Kreis Lörrach, in der Stadt Freiburg und in der Umgebung von Freiburg nachgewiesen worden. Nach ersten Einschätzungen der Behörden haben die Fälle keinen direkten Zusammenhang. Anders sieht es in einer Freiburger Kindertagesstätte aus. Dort haben sich mehr als 20 Kinder und Mitarbeitende angesteckt, zwei Kinder mit dem mutierten Virus. Die Gesundheitsämter versuchen nun in einem Wettrennen gegen die Zeit alle möglichen Kontaktpersonen zu ermitteln. Das wird nun im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen. Die Ausbreitung des mutierten Virus ist bitter für Südbaden. Denn nach wochenlanger Einschränkung des öffentlichen Lebens waren die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen zurück gegangen.