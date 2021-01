Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch die Stadt Freiburg über sechs Corona-Infektionen mit einer neuen Mutante im Stadtgebiet informiert. Betroffen sind auch zwei Kinder einer Kita in freier Trägerschaft. Dort wurden in den vergangenen Tagen insgesamt 10 Kinder und 14 Fachkräfte Corona-positiv getestet. Sämtliche Fälle werden umgehend durch das Gesundheitsamt weiter auf mutierte Corona-Viren untersucht. Die Kita-Gruppen und deren Fachkräfte sind bereits seit einigen Tagen in Quarantäne.